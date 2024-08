Mo: Tajani, ‘necessario cessate il fuoco per soluzione ‘due popoli due Stati”

agenzia

Roma, 12 ago. Il cessate il fuoco a Gaza per una soluzione “due popoli due Stati, Israele e Palestina”. E ristabilire il diritto internazionale, evitare vittime civili, impedire “una escalation che avrebbe esiti drammatici nelle aree coinvolte e, dal punto di vista dello sviluppo economico e della crescita, in tutto il mondo”. Questi gli obiettivi del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che, parlando con il Corriere della Sera, si concentra sulla crisi mediorientale e il conflitto tra Russia e Ucraina. Con un occhio comunque “molto attento” alla situazione in Venezuela, che vede coinvolti “nostri connazionali, con e senza doppio passaporto, oggetto di arresti e violenze da parte del governo di Maduro, che deve ancora dimostrare di aver vinto le elezioni”.

Nell’intervista, Tajani risponde alle critiche dell’opposizione: “Ancora non si è capito quale posizione abbiano – afferma il ministro – Ognuno dice cose diverse, ognuno si muove per conto proprio. La nostra linea è molto chiara. Chiediamo con forza ad Israele — che ha il diritto di difendersi, come abbiamo sempre detto — di interrompere attacchi che portano ad un numero altissimo di vittime civili, il che è in contrasto con il diritto internazionale. C’è un percorso in atto, ci sono mediazioni, siamo contrari ad ogni atto che alzi ulteriormente la tensione e coinvolga innocenti. È l’ora del cessate il fuoco, come ha appena detto anche Biden, non è troppo tardi”.