Mo: Tajani, ‘no a piano Netanyahu per Gaza, Italia si riconosce in quello egiziano’

Roma, 9 mag. “Per quanto riguarda il piano di Israele, l’Italia si riconosce nel piano egiziano, appoggiato da tutti i Paesi arabi, per la ricostruzione di Gaza e raggiungere l’obiettivo ‘due popoli, due Stati. Sono andato a ribadirlo al presidente al Sisi una decina di giorni fa”. Lo ha ribadito a Start Sky TG24 il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando che “il nostro pensiero è diverso da quello presente nel piano Netanyahu. Il governo italiano sostiene il progetto dei Paesi arabi che è stato preparato dagli egiziani, quindi il nostro progetto è diverso. Siamo molto preoccupati per le condizioni della popolazione palestinese. Detto questo, anche Hamas ha grandi responsabilità perché non fa nulla, soprattutto per proteggere la popolazione palestinese, perché anzi la usa”.