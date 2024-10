Mo: Tajani, ‘seguiamo nostri militari come figli, missione deve andare avanti’**

agenzia

Roma, 10 ott. “Gli italiani” in Libano “si stanno comportando da veri portatori di pace. Li stiamo seguendo come figli, chiediamo aggiornamenti minuto per minuto. Noi facciamo tutto quello che è in nostro possesso per garantire l’integrità di questi ragazzi ma la missione deve andare avanti per garantire la pace e impedire che la situazione degeneri”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Tg2 Post.

