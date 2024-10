Mo: Tajani su attacco a Unifil, ‘scelta politica o dei militari?’

agenzia

Roma, 16 ott. “Noi vogliamo sapere da Israele che cosa è accaduto, se c’è stata una scelta politica oppure è stata una scelta di militari che sono sul territorio. Abbiamo detto con grande fermezza che è inaccettabile quello che è accaduto, perché i militari italiani non sono dei terroristi di Hezbollah, i militari italiani stanno lì per costruire la pace. Sono militari di un paese amico di Israele. Ecco perché la nostra reazione è stata molto ferma, e adesso aspettiamo i risultati dell’inchiesta. E’ positivo che il governo israeliano abbia deciso di aprire un’inchiesta sull’attacco alla base italiana, alla base dell’Unifil: vedremo cosa accadrà”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’intervista al Foglio, aggiungendo che “noi continuiamo a parlare con il governo israeliano, io mi sono lamentato anche con il presidente Herzog, ma sono settimane e settimane che noi chiediamo la garanzia per i nostri militari. C’è sempre stata data la massima attenzione e la conferma che le nostre truppe non sarebbero mai state oggetto di attacco”.