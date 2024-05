Mo: Tajani, ‘uno Stato palestinese? Italia favorevole, ma se non è guidato da Hamas’

agenzia

Roma, 22 mag. Norvegia, Irlanda e Spagna vogliono riconoscere lo Stato palestinese e “l’Italia è favorevole, ma è lo Stato palestinese che deve riconoscere Israele ed è Israele che deve riconoscere lo Stato palestinese. Inoltre uno Stato palestinese non dovrebbe essere guidato da Hamas”. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlano alla Farnesina a margine del seminario “Global Gateway Ue e Settore Privato – Sfide e opportunità per il sistema Italia”.