Mo: Tarquinio-Strada, ‘inaccettabile attacco con drone a Freedom Flottilla’

Roma, 2 mag. “L’attacco alla nave Freedom Flotilla avvenuto nel cuore della notte al largo della costa maltese è un’azione inaccettabile. Il governo italiano e maltese così come l’Unione europea condannino fermamente l’attacco, mettano al sicuro la nave e gli attivisti colpiti, pretendano e diano spiegazioni su come sia possibile che navi civili possano essere prese di mira e letteralmente bombardate da droni armati davanti alle nostre coste. È ancor più vergognoso se si considera che la nave stava portando aiuto umanitario a Gaza, dove non entra più nulla, né medicine né acqua né cibo da quasi due mesi”. Lo dicono gli eurodeputati Pd, Marco Tarquinio e Cecilia Strada.

