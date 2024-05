Mo: Times of Israel, ‘Sinwar non si nasconde a Rafah’

agenzia

Tel Aviv, 11 mag. Il leader di Hamas Yahya Sinwar non si nasconde a Rafah. Lo hanno riferito al Times of Israel fonti anonime a conoscenza della questione, mentre le Forze di Difesa Israeliane proseguono le operazioni militari nella città più meridionale di Gaza. Le fonti del quotidiano israeliano non hanno detto dove si trovi attualmente Sinwar, ma hanno citato recenti valutazioni dell’intelligence che collocano il leader di Hamas in tunnel sotterranei nell’area di Khan Younis, circa cinque miglia a nord di Rafah. Una terza fonte ha affermato che Sinwar è a Gaza.