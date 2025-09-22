Mo: Trancassini, ‘Pd e M5S prendano distanze da chi brucia immagine Meloni’

agenzia

Roma, 22 set. “Esprimo piena solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggetto oggi a Torino di un gesto vergognoso e violento, con la sua immagine data alle fiamme durante un corteo pro-Palestina. È un atto vile, che colpisce non solo la sua persona ma le istituzioni che rappresenta. Attendiamo una piena e inequivocabile condanna da parte di tutte le forze politiche, ma soprattutto dal Pd e dal Movimento Cinquestelle che da troppo tempo ammiccano a settori ambigui e radicalizzati del mondo pro-palestinese: è ora che prendano le distanze con chiarezza e senza tentennamenti. Davanti a simili episodi serve una condanna netta, ferma, senza giustificazioni e senza silenzi complici”. Lo afferma Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e questore della Camera.

