Mo: Trump ad Hamas, ‘rilasciate gli ostaggi o sarà l’inferno’

Washington, 1 apr. Donald Trump sostiene il diritto di Israele a difendersi e rimane molto impegnato a sostenere Israele. “È stato solo grazie al presidente Trump e alla leadership del suo team che abbiamo avuto un cessate il fuoco temporaneo a Gaza e siamo stati in grado di riportare a casa molti ostaggi”. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, aggiungendo che il presidente americano ha detto molto chiaramente ad Hamas che deve rilasciare tutti gli ostaggi, altrimenti “sarà l’inferno”.