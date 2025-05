Mo: Trump atterra ad Abu Dhabi per l’ultima tappa del tour nel Golfo

agenzia

Abu Dhabi, 15 mag. (Adnkronos/Afp) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, per l’ultima tappa del suo tour di più giorni nel Golfo. Dopo le visite di questa settimana in Arabia Saudita e Qatar, Trump spera di ottenere miliardi di dollari in accordi commerciali con gli Emirati Arabi Uniti, ricchi di petrolio, che puntano a diventare un polo dell’intelligenza artificiale.

