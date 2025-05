Mo: Trump, ‘dovremmo ‘prendere’ Gaza e trasformarla in ‘zona di libertà”

agenzia

Doha, 15 mag. (Adnkronos/Afp) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che gli Usa vogliono prendere la Striscia di Gaza per trasformarla in una “zona di libertà”. “Ho alcune idee per Gaza che ritengo molto buone: renderla una zona di libertà, coinvolgere gli Stati Uniti e renderla una zona di libertà”, ha affermato il presidente durante la sua visita in Qatar. “Penso che sarei orgoglioso se gli Stati Uniti l’avessero, la prendessero e la trasformassero in una zona di libertà”, ha aggiunto.

