Mo: Trump, ‘ho ordinato azione militare potente contro terroristi Houthi nello Yemen’

Washington, 15 mar. “Oggi ho ordinato all’esercito degli Stati Uniti di lanciare un’azione militare decisa e potente contro i terroristi Houthi nello Yemen. Hanno condotto una campagna implacabile di pirateria, violenza e terrorismo contro navi, aerei e droni americani e di altri paesi”. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump su Truth. Senza risparmiare una stoccata all’ex inquilino della Casa Bianca, il tycoon aggiunge nel suo post che “la risposta di Joe Biden è stata pateticamente debole, quindi gli Houthi sfrenati hanno continuato ad andare avanti”.

“È passato più di un anno – prosegue Trump – da quando una nave commerciale battente bandiera statunitense ha navigato in sicurezza attraverso il Canale di Suez, il Mar Rosso o il Golfo di Aden. L’ultima nave da guerra americana ad attraversare il Mar Rosso, quattro mesi fa, è stata attaccata dagli Houthi più di una decina di volte. Finanziati dall’Iran, i criminali Houthi hanno lanciato missili contro gli aerei statunitensi e hanno preso di mira le nostre truppe e i nostri alleati. Questi assalti implacabili sono costati agli Stati Uniti e all’economia mondiale molti miliardi di dollari, mettendo allo stesso tempo a rischio vite innocenti”.