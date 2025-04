Mo: Trump, ‘Iran correrebbe grande pericolo se colloqui diretti fallissero’

agenzia

Washington, 7 apr. “Penso che se i colloqui non avranno successo, l’Iran sarà in grande pericolo”. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump dopo aver incontrato alla Casa Bianca il premier israeliano Benjamin Netanyahu, spiegando che “l’Iran non può avere un’arma nucleare: se i colloqui non avranno successo, penso che sarà una giornata molto brutta per l’Iran”.

