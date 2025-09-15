agenzia
Mo: Trump, ‘Israele stia molto attento, il Qatar è un grande alleato degli Usa’
Washington, 15 set. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha elogiato il Qatar come un forte alleato degli Stati Uniti commentando il recente attacco di Israele contro i leader di Hamas a Doha. Parlando in un aeroporto del New Jersey prima di tornare a Washington, Trump ha affermato che Israele deve “stare molto attento” e agire contro Hamas ha sottolineato l’importanza del Qatar. “Il Qatar è un grande alleato degli Stati Uniti. Molte persone non lo sanno. L’emiro è una persona meravigliosa”, ha detto. Ribadendo il proprio sostegno a Doha, Trump ha aggiunto: “Siamo con loro. Sono un grande alleato. Conducono anche una vita molto difficile perché sono proprio nel mezzo di tutto”.