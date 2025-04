Mo: Trump, ‘risolverò qualsiasi problema Israele possa avere con Turchia sulla Siria

agenzia

Washington, 7 apr. Il presidente americano Donald Trump ha affermato di avere ottimi rapporti con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e che pensa di poter “risolvere” qualsiasi problema Israele possa avere con l’acquisizione di un maggiore controllo della Turchia in Siria. Parlando dopo l’incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca, Trump ha riferito di essersi congratulato con Erdogan per “aver preso il controllo della Siria”, aggiungendo che “ha fatto qualcosa che nessuno era in grado di fare”.

