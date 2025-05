Mo: Trump, ‘stiamo lavorando perché guerra Gaza finisca più rapidamente possibile’

agenzia

Riad, 13 mag. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l’amministrazione Usa sta lavorando per liberare gli ostaggi rimasti e porre fine alla guerra a Gaza. “Stiamo lavorando instancabilmente per riportare indietro tutti gli ostaggi tenuti da Hamas”, ha affermato Trump, parlando del rilascio avvenuto ieri dell’americano-israeliano Edan Alexander. “Continuiamo a lavorare per porre fine a questa guerra il più rapidamente possibile. È una cosa orribile quella che sta succedendo”, ha detto, aggiungendo che “tutte le persone civili devono condannare le atrocità del 7 ottobre contro Israele”.