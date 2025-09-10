Mo: Tunisia, ‘attacco a Flotilla aggressione premeditata’**

agenzia

Tunisi, 10 set. (Adnkronos/Afp) – Il ministero degli Interni tunisino ha definito “aggressione premeditata” l’attacco di ieri contro la flottiglia di aiuti umanitari per Gaza presa di mira nelle acque del paese nordafricano. Il ministero ha aggiunto di aver avviato un’indagine per “fare piena luce” sui fatti, dopo che gli attivisti della Global Sumud Flotilla hanno segnalato due attacchi con droni nel giro di 24 ore.

