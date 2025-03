Mo: Unicef, ‘blocco Israeliano a Gaza minaccia vita bambini e neonati’

agenzia

Gaza, 6 mar. Secondo l’Unicef, il blocco imposto da Israele minaccia i servizi sanitari salvavita per bambini e neonati nella Striscia di Gaza. Rosalia Bollen, portavoce del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, ha affermato che il blocco degli aiuti umanitari, compresi i vaccini e i ventilatori per i neonati prematuri, “avrà conseguenze devastanti nella vita reale” per i bambini e i loro genitori. “Se non saremo in grado di riprendere le forniture di aiuti, la vaccinazione di routine si fermerà”, ha aggiunto. “Le unità neonatali non saranno in grado di prendersi cura dei bambini prematuri, quindi questa è una conseguenza reale con cui dovremo fare i conti molto, molto presto”.

