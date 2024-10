Mo: Unrwa, ‘condizioni assolutamente disperate nel nord di Gaza’

agenzia

Gaza, 30 ott. “Condizioni assolutamente disperate. È orribile. La popolazione è in ginocchio”. Lo ha detto Sam Rose, vicedirettore senior per gli affari dell’Unrwa a Gaza, descrivendo le scene nel nord della Striscia come “catastrofiche”. Ha aggiunto che Israele ha condotto “attacchi incessanti contro la popolazione civile nelle condizioni più terribili a Jabalia, e le persone fuggite a Beit Lahiya sono state a loro volta bombardate. È davvero difficile per noi sapere esattamente cosa sta succedendo, data l’intensità dei combattimenti e l’impossibilità che abbiamo di accedere”.

