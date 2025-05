Mo: Unrwa, ‘Gaza potrebbe diventare invivibile per i palestinesi’

agenzia

Gaza, 20 mag. “Quello che vedo per il momento è una continuazione della distruzione, delle morti e degli omicidi dei palestinesi a Gaza. E il mio timore è che potremmo raggiungere un punto in cui Gaza non sarà più una terra in cui i palestinesi possano vivere”. Lo ha dichiarato in un’intervista Philippe Lazzarini, direttore dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, avvertendo che le crescenti operazioni di Israele potrebbero alla fine creare condizioni tali da impedire ai palestinesi di vivere a Gaza.