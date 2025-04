Mo: Unrwa, ‘Israele usa gli aiuti a Gaza come arma di guerra’

agenzia

Washington, 22 apr. “Gaza è diventata una terra di disperazione”. Lo ha scritto su X il commissario generale dell’Unrwa Philippe Lazzarini, avvertendo che più di due milioni di persone, per lo più donne e bambini, sono state punite collettivamente dal blocco “deliberato e artificiale” di 50 giorni a Gaza da parte delle forze israeliane. “La fame si sta diffondendo – ha denunciato – Gli aiuti umanitari vengono usati come merce di scambio, come arma di guerra”.