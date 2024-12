Mo: Usa, ‘Iran potrebbe cambiare politica nucleare’

agenzia

Washington, 22 dic. Il presidente eletto Donald Trump ha una “vera opportunità” di garantire un nuovo accordo nucleare con l’Iran. Lo ha detto alla Cnn il consigliere per la sicurezza nazionale americana Jake Sullivan, aggiungendo che esiste un “rischio reale” che l’Iran possa riconsiderare la dottrina nucleare, dopo la caduta di Assad in Siria. “È un rischio su cui sto informando personalmente la squadra in arrivo. Ero appena stato in Israele, a consultarmi con gli israeliani su questo rischio”, ha detto.

