Mo: Usa, ‘Libano presenterà piano per convincere Hezbollah a disarmarsi’

Washington, 26 ago. Il 31 agosto il Libano presenterà un piano per convincere Hezbollah a disarmarsi. Lo ha reso noto l’inviato speciale degli Stati Uniti per la Siria e il Libano, Thomas Barrack. Israele presenterà una controproposta quando riceverà il piano del Libano, ha aggiunto Barrack parlando dopo l’incontro con il presidente libanese Joseph Aoun a Beirut. “Ciò che Israele sta dicendo è che non vuole occupare il Libano e che sarebbe felice di ritirarsi non appena vedremo quali sono i piani per smantellare Hezbollah”.