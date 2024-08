Mo: Usa, ‘preghiere di Ben Gvir a Monte del Tempio contribuiscono a insicurezza’

agenzia

Washington, 13 ago. L’amministrazione Biden attacca il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir, che ha guidato una visita al Monte del Tempio, a Gerusalemme, insieme ad altri legislatori israeliani, durante la quale i partecipanti sono stati filmati mentre pregavano, violando lo status quo che regola il luogo sacro. “Stiamo certamente prestando molta attenzione alle azioni e alle attività che riteniamo siano una distrazione dalla sicurezza di Israele, un fattore che contribuisce a una maggiore insicurezza e instabilità nella regione. Si tratta certamente delle azioni che abbiamo visto compiere oggi da Ben Gvir”, afferma il portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel durante una conferenza stampa.