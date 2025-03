Mo: Usa sanzionano 7 leader Houthi

agenzia

Washington, 5 mar. (Adnkronos/Afp) – Gli Stati Uniti hanno sanzionato sette leader Houthi, oltre a un individuo che aveva inviato civili yemeniti a combattere per la Russia in Ucraina. Ieri Washington aveva classificato come ‘terrorista’ il gruppo militante yemenita.

“Questi individui hanno introdotto di nascosto oggetti di tipo militare e sistemi d’arma nelle aree dello Yemen controllate dagli Houthi e hanno anche negoziato l’acquisto di armi dalla Russia per gli Houthi”, ha affermato il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

