Mo: Vance, ‘positivo raid a Doha abbiano eliminato un paio di cattivi di Hamas’

agenzia

Washington, 10 set. Sebbene l’amministrazione Trump non sia d’accordo con la decisione di Israele di colpire i vertici di Hamas in Qatar, l'”eliminazione” dei membri del gruppo rappresenta un “lato positivo” degli attacchi israeliani. Lo ha detto il vicepresidente americano JD Vance al canale One America News Network: “L’unica cosa positiva è che sembra che (Israele) abbia probabilmente eliminato un paio di cattivi di Hamas… quindi c’è un lato positivo, anche se non siamo d’accordo con la decisione di fondo”.