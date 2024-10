agenzia

Roma, 16 ott. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà venerdì alle 12 ad Aqaba, in Giordania, per l’incontro con il Re di Giordania, Abdallah II. Quindi alle ore 16.30 a Beirut, Libano per l’incontro con il primo ministro libanese, Najib Mikati e alle 17.30 con il Presidente dell’Assemblea nazionale del Libano, Nabih Berri.

