Mo: Verducci, ‘contro Liliana Segre falsa e inaccettabile campagna di odio’

agenzia

Roma, 29 set. “I manifesti antisemiti comparsi ieri a Milano durante una manifestazione in sostegno della Palestina sono qualcosa di gravissimo e vergognoso, che non può essere in alcun modo banalizzato o peggio giustificato. Riecheggiano il peggior clima antiebraico di matrice nazista e fascista degli anni ’30 e ’40 del secolo scorso- come stigmatizzato con forza da Walker Meghnagi, presidente della comunità ebraica di Milano”. Così in una nota il Senatore Francesco Verducci, vice Presidente Commissione contro razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio del Senato.