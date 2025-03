Mo: vertice Lega Araba adotta piano egiziano ricostruzione Gaza

agenzia

Il Cairo, 4 mar. Il vertice arabo convocato al Cairo ha adottato un piano egiziano per la ricostruzione di Gaza. Lo ha affermato il presidente egiziano Abdel-Fattah al-Sisi in una dichiarazione conclusiva. Il piano mira a contrastare le proposte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per una “Riviera mediorientale” con un piano per ricostruire la Striscia devastata senza sfollare la sua popolazione.

