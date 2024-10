Mo: Vigilanza Rai, ‘vicinanza a troupe Tg3 aggredita in Libano’

agenzia

Roma, 8 ott. “A nome della commissione di vigilanza Rai esprimo piena vicinanza alla troupe del Tg3 per l’aggressione subita in Libano e profondo cordoglio per la morte dell’autista Ahmad nel corso degli eventi. Sosteniamo con forza la libertà dei giornalisti di raccontare la verità in contesti di guerra, anche quando questo comporta purtroppo un rischio per la propria vita o la propria incolumità. Il coraggio e l’impegno della stampa libera nel fare conoscere quanto accade nei luoghi in cui ci sono conflitti è un esempio della professionalità e della dedizione che caratterizzano l’informazione del Servizio Pubblico”. Così a nome della commissione di vigilanza Rai la presidente, Barbara Floridia.

