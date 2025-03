Mo: volo Ita rimanda atterraggio a Tel Aviv per allarme missili Yemen**

agenzia

Roma, 27 mar. – Atterraggio in ritardo – causa missili – per il volo Ita AZ806 partito alle 9 da Fiumicino e diretto allo scalo di Ben Gurion di Tel Aviv. L’Airbus A321 della compagnia era infatti a poche decine di km dallo scalo quando è stata comunicato l’allarme per due missili lanciati dallo Yemen in direzione di Israele. Lo conferma una nota della compagnia spiegando che l’aeromobile è stato “costretto ad allontanarsi sul mare per l’arrivo di due missili dallo Yemen”. Comunque la Compagnia comunica che il volo, dopo una breve attesa, “è atterrato in totale sicurezza alle 13,50 (ora locale) e non ci sono state conseguenze per i passeggeri e per l’equipaggio a bordo”.