Mo: Wp, ‘attivista turco-americana uccisa mezz’ora dopo culmine scontri’

Washington, 12 set. Aysenur Eygi, l’attivista turco-americana che Israele afferma sia stata uccisa accidentalmente dall’Idf venerdì scorso, è stato colpita “più di mezz’ora dopo il culmine degli scontri a Beita e circa 20 minuti dopo che i manifestanti si erano spostati sulla strada principale, a più di 200 metri dalle forze israeliane”. E’ il risultato di un’inchiesta del Washington Post, nella quale il quotidiano americano precisa che l’esercito israeliano ha rifiutato di rispondere alle domande sul motivo per cui le loro forze hanno aperto il fuoco sui dimostranti così tanto tempo dopo che si erano ritirati, e da una distanza in cui non rappresentavano una minaccia apparente”.

