Mo: Wp, ‘Austin si è lamentato con Gallant, ‘non ci ha informati dell’attacco in Siria”

agenzia

Washington, 12 apr. Il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin si è lamentato con il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant del fatto che Washington non era stata informata prima di un attacco aereo del 1° aprile contro l’edificio del consolato iraniano a Damasco, ampiamente attribuito a Israele. Lo scrive il Washington Post, citando funzionari statunitensi secondo cui la denuncia di Austin era basata sul fatto che l’attacco aumentava i rischi per le forze americane nella regione.