Mo: Zanella, ‘subito comunicazioni governo per discutere e votare’

Roma, 18 set “Basta, non siamo più disposti a tollerare il silenzio del Governo. A Gaza è in corso un terribile genocidio sul quale il governo italiano finora non ha avuto nulla da dire: noi chiediamo subito le comunicazioni in Aula dove vogliamo discutere e votare , prima di allora non siamo disposti a proseguire i lavori della Camera”. Lo ha dichiarato la Capogruppo di AVS Luana Zanella.

