Mocio (Assiom), da taglio tassi spinta al mercato capitali

Presidente operatori finanza, ma 2025 segnato da incertezze

ROMA, 15 DIC – Il taglio dei tassi della Bce, nei prossimi mesi, creerà un “ambiente più favorevole” all’attività sui mercati dei capitali e all’investment banking dopo che negli scorsi due anni la crescita del costo del denaro aveva frenato tali operazioni. Previste più commissioni nei ricavi dei gruppi finanziari e bancari, una maggiore attenzione al risparmio gestito e ancora prudenza verso il mondo cripto. Il presidente di Assiom Forex Massimo Mocio, in un’intervista con l’ANSA vede così un 2025 segnato comunque da molte incertezze, dalla crisi politica in Francia alle elezioni in Germania, con un’economia europea ancora poco esaltante.

