Moda: Fdi, ‘pronti a portare istanze mondo produttivo per rilancio comparto’

agenzia

Roma, 6 ago. Il Tavolo Moda al Mimit non è che un inizio: Fratelli d’Italia, “in totale simbiosi con il governo”, è “al fianco delle associazioni di categoria” e “si ritroverà a settembre per portare avanti le istanze del mondo produttivo assicurando adeguate risposte per il rilancio del comparto”. Di questo si è parlato durante la conferenza stampa che si è svolta oggi alla Camera per presentare le azioni del Governo a sostegno della filiera della moda. Durante l’evento sono intervenuti Fabio Pietrella, deputato di Fratelli d’Italia in Commissione attività produttive e responsabile del settore Moda del partito, Chiara La Porta, deputata Fdi, Andrea Di Giuseppe, unico parlamentare Fdi eletto all’estero e Presidente Comitato sul commercio internazionale della Commissione Affari Esteri, Moreno Vignolini, presidente Confartigianato Moda, e Marco Landi, Cna Federmoda Toscana.

“Uno dei temi più importanti per il comparto di cui si è discusso al Mimit è quello del credito – ha sottolineato Pietrella -: grazie anche al dialogo col Mef è stata diramata una circolare applicativa che mette delle disposizioni per la ri-calendarizzazione dei finanziamenti. Il settore da tempo chiedeva l’allentamento delle scadenze per permettere una maggiore liquidità al comparto manifatturiero. Un altro argomento che Fratelli d’Italia sostiene convintamente è il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo: un primo obiettivo è stato raggiunto con una parte di saldo e stralcio al 50%. C’è poi il tema degli ammortizzatori sociali. Il ministro Calderone ha fatto una valutazione sulla base di un monitoraggio nazionale che ci rasserena: per le aziende manifatturiere sopra i 15 dipendenti i dati dicono che a oggi ci sono risorse per un semestre, mentre per quelle sotto i 15 dipendenti c’è un fondo gestito dalle associazioni artigiane che assicura ossigeno per altri sei mesi. A settembre convocherò l’intergruppo parlamentare della moda per fare un monitoraggio con le nuove iniziative che metteremo in campo”.