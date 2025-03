Modi, accordo di libero scambio con l’Ue entro il 2025

agenzia

A von der Leyen, 'questa missione è storica'

BRUXELLES, 28 FEB – “Stiamo lavorando insieme all’Unione europea per chiudere un accordo di libero scambio entro il 2025: siamo d’accordo per lavorare insieme sui semiconduttori, Ai, iGmega computer e 6g”. Lo ha annunciato il premier Modi in un incontro con la stampa insieme a Delhi insieme alla Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. “Questa missione in India del Collegio della Commissione è senza precedenti, è una visita storica. Il partenariato strategico India-UE è naturale; il suo nucleo è la fiducia, la fede condivisa nei valori democratici” ha detto Modi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA