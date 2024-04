Molise: Roberti a Meloni, ‘Regione piccola ma con voglia di fare, 445 mln ci occorrono’

agenzia

Roma, 25 mar.”Il Molise è una Regione piccola ma con tanta voglia di fare, i numeri lo dimostrano. Ma ora non vorrei che la presidente Meloni sentendo così cambi idea: i 445 mln dei fondi di sviluppo e coesione ci occorrono”. Lo dice, con un sorriso, il governatore Francesco Roberti, a Campobasso con la premier Giorgia Meloni per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Molise. Le risorse destinate alla Regione “faranno da volano per la nostra realtà”. Di questi “oltre 100 milioni – illustra il presidente molisano – saranno destinati ai trasporti e alle strade molisane”.

