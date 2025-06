Mondiale Club: l’ex Fiorentina Cabral va al Botafogo

agenzia

Accordo per tre anni e mezzo, al Benfica vanno 15 milioni

ROMA, 08 GIU – In attesa della firma dell’ex interista Joaquin Correa, che entro martedì dovrebbe sottoscrivere un contratto biennale, il Botafogo annuncia un altro rinforzo per l’ormai imminente Mondiale per club negli Usa. Nel club carioca arriva infatti l’ex attaccante della Fiorentina Arthur Cabral, per il quale il ‘Fogao’ pagherà 15 milioni di euro al Benfica. Il giocatore, che ha firmato un contratto di tre anni e mezzo, si unirà alla sua nuova squadra direttamente negli States. Nel Botafogo Cabral prenderà il posto di Igor Jesùs, ceduto al Nottingham Forest, club al quale la società di Rio ha trasferito anche Cuiabano. Ma i due lasceranno il bianconero carioca soltanto dopo la fine del Mondiale.

