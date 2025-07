Monsoni in Pakistan, 72 morti negli ultimi dieci giorni

agenzia

ISLAMABAD, 07 LUG – Le torrenziali piogge monsoniche hanno ucciso almeno 72 persone e ne hanno ferite più di 130 in tutto il Pakistan dal 26 giugno: lo ha reso noto l’Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri. Almeno sei persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in incidenti legati alla pioggia nelle ultime 24 ore. Trentaquattro delle 72 vittime sono bambini, mentre 52 bambini risultano anche tra i feriti. La provincia nord-occidentale di Khyber Pakhtunkhwa ha registrato il numero più alto di morti, 28, seguita dal Punjab con 22 e dal Sindh con 15. I restanti decessi sono stati segnalati in altre parti del paese. I rovesci hanno anche distrutto 61 case e ne hanno danneggiate almeno altre 100. Il Dipartimento Meteorologico del Pakistan ha previsto ulteriori precipitazioni nelle prossime 24 ore, sollevando preoccupazioni per ulteriori inondazioni e danni nelle aree vulnerabili.

