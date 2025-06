Monte San Biagio, 2.500 case connesse a Open Fiber

agenzia

Il Comune pontino abbandona il rame e per la nuova generazione

MONTE SAN BIAGIO, 12 GIU – A Monte San Biagio quasi 2.500 case, aziende, uffici pubblici e scuole usufruiscono ormai da mesi della nuova rete in fibra ottica. Il comune in provincia di Latina, infatti, è uno dei primi in Italia che si avvale dell’infrastruttura costruita utilizzando la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home, con cavi posati direttamente negli edifici), l’unica capace di garantire velocità superiori a 1 gigabit al secondo. Si tratta di un intervento strategico per favorire la digitalizzazione del territorio senza incidere sulle finanze comunali. L’infrastruttura è stata finanziata con fondi regionali e nazionali nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL), coordinato da Infratel Italia, società controllata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il supporto della Regione Lazio. Il comune è al centro del progetto “100% Fibra Vera”, che prevede una collaborazione con l’azienda per ridurre al minimo i tempi di attivazione degli utenti, favorendo così la transizione dal rame. La cittadina, di conseguenza, ha detto addio alle vecchie reti per abbracciare quella di nuova generazione. “Open Fiber ha raggiunto un traguardo importante: la connessione di 6.600 piccoli comuni – spiega Christian Abbondanza, responsabile vendite mercato residenziale Open Fiber -. Questo porta alla stessa qualità di connettività disponibile nei grandi centri urbani, oltre al valore strategico delle pari opportunità digitali a tutta la popolazione e all’accesso equo ai servizi digitali quali, ad esempio, smart working, didattica online, streaming, sanità digitale, ma anche la possibilità di abitare e lavorare nei borghi senza rinunciare alla modernità. In questi mesi abbiamo lavorato intensamente sul territorio per la campagna di sostituzione del rame con la fibra ottica di Open Fiber. Come l’attività di marketing territoriale si è svolta da gennaio ad aprile, con iniziative locali e presidi diretti. Attualmente stiamo inviando in maniera capillare a tutti i cittadini una lettera con una brochure, per informare ogni famiglia e impresa della possibilità di attivare la fibra presso i nostri operatori partner e i suoi reali vantaggi. Stiamo riscontrando un importante risultato agevolato anche dai benefici concreti riservati dal voucher, un buono spendibile di 100€ per i cittadini che attivano una connessione in fibra ottica, utilizzabile su piattaforma e commerce, carburante e beni di consumo. Non è solo una questione tecnica: la nostra rete è alimentata al 100% da fonti rinnovabili e consuma meno energia rispetto alla vecchia rete in rame”.

