Montepulciano Abruzzo e pecorino per il Commissario Ue

Siracusa, 27 set. Un bicchiere di Montepulciano d’Abruzzzo, formaggio tipico abruzzese e diversi tipi di Salame. Sono soltanto alcune delle specialità offerte dallo stand dell’Abruzzo a Janusz Wojciechowski, commissario europeo per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, al termine della sessione del G7 Agricoltura in corso a Siracusa. A Castello Maniace di Siracusa, che ospita tutte le regioni italiane, il commissario, è stato accolto da due chef e un pasticcere cheh in questi giorni di Exoo24 hanno preparato specialità tipiche del luogo, a partire dagli arrosticini. Dopo il brindisi con gli chef, Janusz Wojciechowski si è intrattenuto allo stand dell’Abruzzo per conoscere come vengono realizzate le specialità del luogo.

