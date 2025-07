Monti (Adsp): “Esperienza straordinaria, dispiaciuto di lasciare”

agenzia

Palermo, 9 lug. “La proroga è prevista dalla legge. Il mio mandato si conclude il 13 luglio, dopo ci sono 45 giorni durante i quali il ministero può e deve arrivare alla nomina del mio successore, del nuovo presidente dell’Autorità portuale. Si tratta di una proroga, dunque, per gestire l’ordinaria amministrazione come prevede la norma”. A dirlo è stato Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, a margine della presentazione del progetto di interfaccia porto-città nel cantiere del varco Amari, rispondendo ai cronisti sulla proroga prevista alla scadenza del suo ‘mandato’.