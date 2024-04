Monza: domani con l’Atalanta senza Carvalho, Ciurria e Machin

agenzia

Palladino annuncia le assenze ma Vignato e D'Ambrosio rientrano

MILANO, 20 APR – Dany Mota Carvalho, Patrick Ciurria e e Josè Machin saranno assenti domani contro l’Atalanta: lo ha annunciato l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, durante la conferenza stampa della vigilia. “Dani Mota Carvalho non ha recuperato, speriamo di riaverlo per settimana prossima. Patrick Ciurria ha un fastidio al ginocchio, è out anche José Machin. Ma abbiamo recuperato Samuele Vignato e Danilo D’Ambrosio”, rende noto il tecnico.

