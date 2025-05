Moody’s: Barelli, ‘premiata azione responsabile governo’

agenzia

Roma, 24 mag. “La decisione dell’agenzia Moody’s di alzare l’outlook dell’Italia premia l’azione responsabile e coerente del governo di centrodestra e conferma che siamo sulla strada giusta. Il miglioramento delle prospettive è un riconoscimento concreto al lavoro fatto per la crescita e la stabilità finanziaria del nostro Paese. Forza Italia, con serietà e senso istituzionale, proseguirà nel sostegno a una politica economica orientata allo sviluppo, alla tutela del risparmio e delle famiglie e alla competitività delle imprese. Continueremo a lavorare per consolidare i risultati raggiunti e per rendere l’Italia sempre più forte nel panorama internazionale”. Lo dichiara il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA