Moody’s: Gasparri, ‘giudizio positivo conferma validità politiche governo’

agenzia

Roma, 24 mag. “Il giudizio positivo di Moody’s conferma la validità delle politiche economiche del governo di centrodestra. La valutazione di Moody’s segue quelle già venute da molte società di rating. E del resto i dati dell’economia reale sono chiari. Lo spread è sceso ai livelli più bassi da moltissimi anni a questa parte, mentre cresce l’occupazione e diminuisce la disoccupazione. In un contesto economico internazionale difficile, con la follia trumpiana dei dazi in atto, l’Italia va avanti in maniera concreta e riconoscibile. Forza Italia continuerà a dare un impulso a politiche economiche di crescita, difendendo soprattutto gli spazi del commercio internazionale italiano, come sta facendo il nostro leader Tajani anche in queste ore in Messico. La sinistra non ha argomenti, sa esprimere soltanto livore e odio. Ma la realtà dei numeri la boccia”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

