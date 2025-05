Moody’s: Trancassini (Fdi), ‘fiducia è conferma serietà Governo’

agenzia

Roma, 24 mag. “La conferma del rating ‘Baa3’ da parte di Moody’s, rappresenta un segnale di fiducia importante nei confronti della solidità dell’Italia, della stabilità del Governo e delle sue scelte economiche. Questa autorevole valutazione, nonostante lo scenario internazionale ancora difficile, certifica la credibilità della nostra politica di bilancio, attenta alla crescita senza rinunciare all’ordine dei conti pubblici, e dimostra che serietà e visione pagano: avanti con le riforme e con il sostegno concreto a famiglie e imprese, per un’Italia sempre più forte in Europa e nel mondo”. Lo dichiara in una nota Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e Questore della Camera.

