Morata conferma ‘sì, sto andando al Milan’

Domani le visite mediche, per lui pronto quadriennale

MILANO, 16 LUG – “Se sto andando al Milan? Devo ancora superare le visite mediche, ma sì”. Alvaro Morata, parlando all’emittente spagnola Cadena Cope all’uscita dalla sede dell’Atletico Madrid, conferma così il suo trasferimento al Milan. L’attaccante domani a Madrid svolgerà le visite mediche prima di partire per le vacanze dopo la vittoria degli Europei. Il Milan pagherà la clausola da oltre 13 milioni all’Atletico e per il giocatore è pronto un quadriennale in rossonero. Morata ha anche detto di aver voluto salutare li ormai ex compagni colchoneros: “Penso che fosse importante ringraziarli per tutto. Mi hanno sempre aiutato molto. Anche l’allenatore, Miguel Ángel, Carlos Bucero, Andrea… Mi hanno aiutato nei momenti in cui non mi divertivo. Quando sei in un posto dove non puoi fare bene è meglio un’altra opzione”.

