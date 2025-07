Morta di cancro a 50 anni la cantante brasiliana Preta Gil

agenzia

Figlia di Gilberto Gil, era in cura a New York

RIO DE JANEIRO, 21 LUG – È morta nella notte a New York la cantante Preta Gil, figlia di Gilberto Gil, considerato uno dei più importanti artisti musicali del Brasile. La donna, di 50 anni, è deceduta a causa di complicazioni legate a un cancro al colon. Si trovava negli Stati Uniti per sottoporsi a un trattamento sperimentale per la malattia, in cura dal gennaio 2023. Dopo un trattamento iniziale in Brasile con chemioterapia e radioterapia, e un intervento chirurgico nell’agosto 2024, il cancro era riemerso in altre parti del corpo. Gilberto Gil ha affermato sui social informando che la famiglia sta organizzando il rimpatrio della salma. “Ha continuato a diffondere la gioia di vivere anche nei momenti più difficili della sua cura”, ha affermato il presidente Luiz Inacio Lula da Silva esprimendo le sue condoglianze.

