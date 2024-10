Morta per shock anafilattico, indagati titolari del locale

agenzia

Sequestro dei due dolci che vengono serviti nel locale

ROMA, 30 OTT – E’ stato aperto un fascicolo per omicidio colposo in concorso a carico dei due titolari della tavola calda di circonvallazione Gianicolense a Roma dove la settimana scorsa ha mangiato la turista inglese di 14enne morta presumibilmente per uno choc anafilattico dovuto a un’allergia alle arachidi. Si tratta di due cittadini egiziani. Secondo quanto si apprende, è stato disposto il sequestro delle porzioni dei due dolci che vengono serviti nel locale. Verranno effettuati accertamenti per chiarire se all’interno ci siano tracce di arachidi. Conferito l’incarico al medico legale per l’esame autoptico per stabilire con esattezza le cause della morte. Sulla vicenda indaga la polizia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA